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Гендиректор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко заявил, что в последние недели на российском рынке круп наблюдается падение оптовых цен на пшено и рис. На гречку цены, напротив, растут.

Пшено подешевело до 38 125 рублей за тонну (на 6 тысяч рублей). В июле крупа стоила 55 291 рубль, а в начале августа — 49 165 рублей.

Что касается гречки, то её цена за неделю выросла на 375 рублей и составила 23 165 рублей за тонну.

По мнению заместителя гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирины Глазуновой, это связано с увеличением посевной площади под просо в этом году, сообщает «Интерфакс».

Как ранее писал News.ru, в этом году прогнозируется низкий урожай гречихи, что может привести к её удорожанию. Однако директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Наталья Шагайда уверена, что даже если гречка подорожает в разы, на бюджете людей это не особо отразится.