В России предложили устроить «показательную порку» крупнейшим маркетплейсам В России предложили блокировать маркетплейсы за рекламу запрещенных товаров

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Пользователи Сети считают, что РНК мог бы усилить контроль за рекламными кампаниями запрещенных сайтов. По их мнению, в России необходимо устроить «показательную порку» крупнейшим сайтам, которые размещают у себя рекламу запрещенных товаров, включая наркотики.

Современный интернет нередко становится инструментом пропаганды нелегальных товаров и сайтов. Маркетинговые компании, обладая знаниями об алгоритмах размещения рекламы в Сети, пользуются этим и распространяют разнообразную рекламу товаров и услуг, в том числе запрещенных в России. Интернет-пользователи отмечают, что в последнее время количество такой рекламы значительно выросло — ее можно встретить как на крупнейших видеосервисах, так и в городском транспорте. Так, на сайте площадки «Kraken» пропагандируют и реализуют запрещенные в Российской Федерации психотропные вещества.

Пользователи предлагают создать петицию по вопросу блокировки Pornhub и других подобных ресурсов с огромной аудиторией, которые размещают такую рекламу и тем самым являются соучастниками пропаганды запрещенных препаратов. По их словам, после «показательной порки» другие участники рекламного рынка будут тщательнее проверять легальность деятельности своих рекламодателей и станут более ответственными перед обществом в вопросах трансляции запрещенных сайтов.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Редакция не поддерживает деятельность нелегальных площадок и напоминает об уголовной ответственности за приобретение товаров и услуг в теневом сегменте интернета».

Ранее сообщалось, что на ликвидацию крупнейшей площадки по наркоторговле в даркнете у сотрудников правоохранительных органов ушло более пяти лет кропотливой работы. Как рассказал первый заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России генерал-майор Кирилл Смуров,, главной особенностью наркопреступности последних лет является ее цифровизация.