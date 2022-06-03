В России подешевел бензин Цены на бензин маки АИ-92 в России опустились до уровня апреля 2020 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автозаправочная станция

Цены на бензин марки АИ-92 опустились до значений апреля 2020 года, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Стоимость топлива составляет 36,6 тысячи рублей за тонну.

Только за прошедшую неделю топливо подешевело на 5,2%.

Бензин марки АИ-95 стал за неделю стоить меньше на 5,6%. Цена за тонну теперь составляет 40,772 тысячи рублей.

Летнее дизельное топливо подешевело почти на 2%, его стоимость составила 53,5 тысячи рублей за тонну.

Ранее экономист Никита Масленников сообщил, что сейчас нет предпосылок для нового увеличения стоимости нефти и подорожания бензина в России. По его словам, если цены на автозаправках и поднимутся, то незначительно, из-за повышенного сезонного спроса.