https://static.news.ru/photo/3427e8d2-38d8-11ea-bb69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

Спрос на покупку готового бизнеса в 2019 году в России вырос на 4% по сравнению с показателями предыдущего года. Также за год увеличилось на 10% число желающих продать бизнес.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные интернет-сервиса объявлений «Авито».

Наибольший интерес у россиян в 2019 году вызывали готовые предприятия, работающие в сфере услуг (31%), торговле (23%) и сфере общественного питания (16%). При этом популярность каждого из данных видов бизнеса за год снизилась на 1%.

Упала (на 6%) и средняя цена готового бизнеса. Она в итоге составила 3,1 млн рублей. При этом за самую дорогую сельхозкомпанию в 2019 году просили 11 млн рублей, производственные фирмы оценивались в среднем в 7 млн рублей, а строительные компании — в 4,3 млн рублей.

Наибольшее падение цены (на 18%) за год отмечено в сделках по продаже интернет-магазинов — 521 тыс. рублей против 682 тыс. рублей в 2018 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что речь президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием была на редкость полной сюрпризов и надежд на будущие изменения в экономике страны и жизни россиян. В вопросах отношения к бизнесу глава государства вновь подошёл с позиции дарителя. По его словам, в 2020 году необходимо завершить реформирование системы контроля и надзора за бизнесом, сделав, таким образом, работу предпринимателей намного удобнее и проще.