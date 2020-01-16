Спрос на покупку готового бизнеса в 2019 году в России вырос на 4% по сравнению с показателями предыдущего года. Также за год увеличилось на 10% число желающих продать бизнес.
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Наибольший интерес у россиян в 2019 году вызывали готовые предприятия, работающие в сфере услуг (31%), торговле (23%) и сфере общественного питания (16%). При этом популярность каждого из данных видов бизнеса за год снизилась на 1%.
Упала (на 6%) и средняя цена готового бизнеса. Она в итоге составила 3,1 млн рублей. При этом за самую дорогую сельхозкомпанию в 2019 году просили 11 млн рублей, производственные фирмы оценивались в среднем в 7 млн рублей, а строительные компании — в 4,3 млн рублей.
Наибольшее падение цены (на 18%) за год отмечено в сделках по продаже интернет-магазинов — 521 тыс. рублей против 682 тыс. рублей в 2018 году.
Ранее NEWS.ru сообщал, что речь президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием была на редкость полной сюрпризов и надежд на будущие изменения в экономике страны и жизни россиян. В вопросах отношения к бизнесу глава государства вновь подошёл с позиции дарителя. По его словам, в 2020 году необходимо завершить реформирование системы контроля и надзора за бизнесом, сделав, таким образом, работу предпринимателей намного удобнее и проще.
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