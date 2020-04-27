В России повысились потребительские цены на бензин

https://static.news.ru/photo/c77a6fd6-888f-11ea-8916-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В марте 2020 года в сравнении с февралём на территории России на 0,1% повысились потребительские цены на бензин. Производители топлива, в свою очередь, повысили стоимость продукции на 0,9%.

Об этом сообщается в материалах Росстата. Отмечается, что с начала 2020 года цены на бензин от производителей выросли на 7,1%. В то же время потребительская стоимость поднялась на 0,4%.

В течение первого квартала года цены на бензин в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом выросли на 1,6%. Стоимость топлива от производителей также поднялась — на 12,1%.

Потребительские цены на бензин в марте в среднем по России превышали цены производителей в 2,3 раза (в марте 2019 года — в 2,7 раза), передаёт ТАСС сведения из материалов Росстата.

Повышение стоимости топлива наблюдалось в 19 регионах страны. Цена на бензин понижалась на территории 11 субъектов РФ.

Как ранее передавал NEWS.ru, цены на бензин в России, несмотря на снижение мировой цены на нефть, снижаться не будут. Об этом заявил глава и совладелец ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.