В России могут ограничить по воскресеньям работу продуктовых гипермаркетов

Депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что по воскресеньям следует ограничить работу продуктовых гипермаркетов. Это даст стимул развитию фермерских рынков, говорится в его письме на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова, сообщает RT.

В целях поддержки малого бизнеса в сельскохозяйственной отрасли прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения законопроекта об ограничении режима работы продуктовых гипермаркетов в выходные дни (воскресенье), — отметил автор инициативы в письме.

Матвейчев указал, что в настоящее время работа продуктовых ярмарок в России либо сводится к разновидности «экологическая еда», либо носит ограниченный и локальный характер.

Ограничив работу гипермаркетов, можно создать хорошее подспорье для малого бизнеса, работающего в сельскохозяйственной и смежных областях, считает депутат. В этом случае россияне потянутся на ярмарки выходного дня и в магазины шаговой доступности, уверен Матвейчев.

Ранее стало известно, что ограничить для торговых сетей максимальную наценку на фермерские продукты на уровне 15% предложил глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. По его словам, в сфере торговли в связи со сложной экономической ситуацией поступают запросы о создании механизма, позволяющего гарантировать цены на определённые товары.