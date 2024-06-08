Республика Сербская порадует россиян поставками популярной продукции Додик: Республика Сербская может начать поставки вина в Россию

Фото: Евгений Реутов/roscongress.org

Милорад Додик

Продукция и вина из Республики Сербской в скором времени могут появиться на прилавках российских магазинов, заявил президент республики Милорад Додик на Петербургском международном экономическом форуме. По его словам, существует много заинтересованных сторон, готовых приобретать продукцию из республики, передает корреспондент NEWS.ru.

Здесь существует очень много заинтересованных сторон, которые в том числе заинтересованы в продукции Республики Сербской, среди которой и вино в том числе, — сказал он.

Додик подчеркнул, что специализированные учреждения республики уже работают над этим вопросом и они открыты для сотрудничества. Он также назвал ПМЭФ крупным и важным форумом мирового масштаба, добавив, что Республика Сербская будет продолжать поддерживать усилия по развитию торговли и сотрудничеству с компаниями.

До этого на Петербургском международном экономическом форуме член делегации Омана и генеральный директор компании Oman Food Investment Holding Co. Мухаммед Аль-Харси выразил желание поставлять в Россию финики и верблюжье молоко. Он отметил, что уже существуют партнерские отношения с некоторыми торговыми компаниями в России и работа над улучшением торговли между двумя странами.

Ранее декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева заявила, что дисбаланс в торговле между Россией и Индией (когда последняя платит за товары в рупиях, которые сложно куда-то вложить) можно убрать путем инвестиций и создания на территории Индии сложных производств. Как она отметила в кулуарах ПМЭФ, в РФ недостаточно хорошо знают о возможностях индийского рынка и это является проблемой.