В России из-за коронавируса без работы могут остаться до 9 млн человек

https://static.news.ru/photo/26a431de-86f8-11ea-be40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

От шести до девяти миллионов россиян могут остаться без работы из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

Безработица в РФ на фоне кризисных явлений в экономике из-за ограничительных мер <...> может в пессимистичном варианте подскочить более чем вдвое, — сказал руководитель ведомства в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Экономика» на канале «Россия 1».

По его словам, без работы останется не менее 8% экономически активного населения страны. В худшем случае безработица может достигнуть 10%. По данным Росстата, в марте она составляла 4,7%, передаёт РИА Новости.

Кудрин ожидает, что к концу года падение российской экономики составит 6-8%, причём к этому ведёт не только пандемия коронавируса, но и другие факторы, например, связанные с ситуацией на рынке нефти и падением спроса на топливо.

Ранее Кудрин заявил о том, что рисков развития высокой инфляции в России практически нет, передавал NEWS.ru.