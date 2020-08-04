Экономика

В России хотят увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей

06:42, 05 августа 2020
Фото: Lantyukhov Sergey/NEWS.ru

Член Общественной палаты РФ, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила увеличить скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей. Соответствующее предложение она направила в правительство России.

Прошу вас увеличить минимальную скидку на ЖКХ для многодетных семей до 50%, а для семей с десятью и более детьми — до 70%,привели сообщение обращения в RT.

Сейчас многодетные семьи могут получить минимальную скидку в размере 30% от стоимости услуг ЖКХ. При этом скидка семьям с десяти и более детьми может достигнуть 50%.

Также прошу рассмотреть возможность вообще не взимать плату за ЖКХ с тех семей с детьми (независимо от фактора многодетности), где родители лишились работы из-за пандемии, до момента трудоустройства, — процитировали обращение в RT.

Как писал NEWS.ru ранее, россиян освободили с 2021 года от необходимости получать справки об отсутствии задолженности для получения субсидии на оплату ЖКХ. Отмечается, что органы государственной власти будут сами получать эту информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.

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