В «Роснано» сообщили о вероятности банкротства

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Бизнес-центр «Принципал Плаза», в котором находится штаб-квартира «Роснано»

Компания «Роснано» предупредила о невозможности исполнения обязательств по долгам за счет собственных средств. В отчете от 28 сентября говорится, что у компании с высокой степенью вероятности возникнут признаки банкротства в том случае, если власти не решат предоставить ликвидность для исполнения обязательств перед кредиторами.

Учитывая размер кредиторской задолженности в виде кредитов и облигационных займов, подлежащих погашению до конца 2023 года, исполнение АО «Роснано» долговых обязательств в полном объеме исключительно за счет собственных средств объективно невозможно, — говорится в документе, опубликованном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

По данным отчета, на конец первого полугодия текущего года объем требований кредиторов «Роснано» «значительно превышает стоимость активов». В компании предупредили, что сложившаяся ситуация отвечает признакам неплатежеспособности и недостаточности имущества в терминологии Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

В конце июня чистый долг «Роснано» составил 95,56 млрд рублей, что почти на 5 млрд выше, чем в начале года. При этом компании необходимо погасить выпуск биржевых облигаций объемом 10 млрд рублей.

Вопрос с долгами компании был поднят еще в 2021 году. По данным РБК, тогда объем обязательств «Роснано» составлял около 148 млрд рублей, включая 108 млрд, обеспеченных госгарантиями.

В октябре 2022 года газета «Ведомости» сообщала, что в правительстве обсуждают расформирование компании. По данным источников издания, проблемы усугубились из-за западных санкций, в результате чего «Роснано» практически полностью потеряла возможность самостоятельно платить по обязательствам.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс может стать премьер-министром РФ. По мнению депутата, если тот вернется в Россию после президентских выборов, то сможет рассчитывать на высокий пост. Делягин убежден, что Чубайс не превратился в «клоунскую фигуру» и у него осталась возможность получить значимую должность.