В правительстве рассказали о разнице между ожидаемой и реальной зарплатами

https://static.news.ru/photo/f3c1930c-ba31-11ea-aee9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал о ситуации на рынке труда. По его словам, в России заметна разница между зарплатными ожиданиями и предложением.

Особенно это заметно в производстве и строительстве. Работодатели этих сфер предлагают доход, который на 15-25% меньше желаемого сотрудниками, передаёт ТАСС.

Сопоставление структуры безработицы и имеющихся вакансий выявляет определенные тренды и проблемы. Во-первых, мы здесь видим разницу в зарплатных ожиданиях и рыночном предложении. Особенно в производстве и строительстве работодатели предлагают на 15-25% меньше, чем хотели бы получать работники, — сказал он.

Такое заявление глава ведомства сделал в ходе совещания правительства по ситуации на рынке труда. На нём также выступил председатель правительства Михаил Мишустин, который рассказал о последствиях пандемии коронавируса. По его словам, с 1 апреля безработица в России выросла в 3,5 раза.

Как писал NEWS.ru, 19 июня Мишустин представил президенту проект общенационального плана восстановления экономики. Он состоит из девяти разделов и включает около 500 мероприятий по различным направлениям. Сроки выполнения документа установлены до конца 2021 года.

В апреле число безработных в России увеличилось до 4,3 млн человек. Это больше показателей за апрель прошлого года на 21%. Множество субъектов малого и среднего бизнеса оказались на грани банкротства. Российское правительство несколько раз объявляло о введении всё новых мер поддержки экономики и граждан. Речь идёт о кредитах, субсидиях и налоговых льготах, а также выплате увеличенных пособий по безработице и семьям с детьми.

Соотношение безработных, состоящих на учёте в службе занятости, в расчёте на каждую сотню вакансий, заявленных работодателями (коэффициент напряжённости), на российском рынке труда в конце мая выросло до 184 человек на 100 вакансий. Год назад показатель составлял 52 человека на 100 вакансий. Численность занятого населения от 15 лет и старше в мае по сравнению с апрелем этого года снизилась на 1,6%, а число безработных выросло на 20,6%.