В Польше сообщили о согласии «Газпрома» снизить цену на газ

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«Газпром» согласился снизить цену на поставляемый в Польшу газ после решения Арбитражного суда в Стокгольме. Об этом сообщила польская энергетическая компания PGNiG.

«Газпром» декларировал применение новых ценовых условий, установленных в вердикте Арбитражного суда в Стокгольме, — цитирует ТАСС главу польской компании Ежи Квечиньского.

Отмечается, что формула цены на покупку газа, поставляемого по Ямальскому контракту, изменена в сторону более рыночной.

Речь идёт о контракте, заключённом в 1996 году и рассчитанном до 2022 года. В 2012-м компании договорились о снижении цен на газ на 10%. В 2015 году в Варшаве посчитали, что и эта цена завышена, и обратились в Стокгольмский арбитраж. Как заявляют в PGNiG, суд изменил формулу цены на покупку газа, поставляемого «Газпромом» по Ямальскому контракту.

Как писал NEWS.ru, ранее в PGNiG заявили, что из-за снижения стоимости газа «Газпром» должен вернуть около $1,5 млрд за период с 1 ноября 2014 года по 29 февраля 2020 года.