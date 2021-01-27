В Польше назвали «шизофренией» действия Байдена по «Северному потоку – 2»

https://static.news.ru/photo/33a87142-607d-11eb-bf8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa

Президент США Джо Байден проявляет двойственное отношение к Германии, объявляя о возобновлении тесного сотрудничества и при этом протестуя против завершения строительства «Северного потока — 2». Такая политика не свидетельствует о ясности ума американского лидера, считает эксперт, польский профессор-американист Гжегож Горски.

Это, конечно, проявление шизофрении, потому что, с одной стороны, мы наблюдаем негодование из-за строительства Германией трубопровода совместно с Россией, а с другой, Америка предлагает немцам сотрудничество. Нескладно получается, но в целом такие действия демократов не очень хороший знак, — приводит слова эксперта Radio Szczecin.

Горски отметил, что в такой ситуации нет возможности предугадать дальнейшие действия американской администрации. Но отношение Штатов к «Северному потоку — 2» не вызывает сомнений: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки довела до общественности позицию Байдена, согласно которой проект является плохой сделкой для Европы.

Ранее в датских территориальных водах возобновились работы по строительству «Северного потока — 2», сообщил NEWS.ru оператор проекта компания Nord Stream 2 AG. Укладкой труб займётся российское судно «Фортуна», которое попало под американские санкции. Наложенные США ограничения неспособны остановить строительство, поясняют эксперты. Тем не менее риски для газопровода ещё остаются, и главный из них, по мнению аналитиков, — возможное ухудшение российско-германских отношений. Берлин, в отличие от Вашингтона, обладает реальными полномочиями для того, чтобы свернуть строительство.

Газопровод «Северный поток — 2» свяжет Россию и Германию двумя нитками газопровода. Его общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые хотят продавать в Европе свой сжиженный газ.