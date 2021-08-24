В ПФР объяснили, как пенсионеры могут получить единовременную выплату

Для того чтобы получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, никаких дополнительных заявлений писать не нужно. Об этом «Политике Сегодня» рассказал руководитель группы по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Краснодарскому краю Владимир Обиход.

Никаких лишних бумаг заполнять не нужно. Сотрудники ПФР самостоятельно подготовят все документы. Также нет необходимости приходить в отделения Пенсионного фонда, ведь выплата будет начисляться в том же порядке, что и обычная пенсия, — объяснил специалист.

Кроме того, на выплату могут рассчитывать работающие и неработающие пенсионеры. Деньги начнут начислять в сентябре. Если выплаты не успеют распределить по всем пенсионерам в начале осени, то их перечислят чуть позже, но это произойдёт в обязательном порядке, уточнил Обиход.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо выплатить пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей. Об этом российский лидер сказал на встрече с представителями партии «Единая Россия» в воскресенье.