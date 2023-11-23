В ОАЭ ужесточили контроль за российскими компаниями из-за давления США Bloomberg: банки ОАЭ ужесточили условия открытия счетов для российских компаний

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Российские фирмы, базирующиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, попадают под более пристальное внимание со стороны местных банков, пишет экономическое агентство Bloomberg со ссылкой на нескольких владельцев бизнеса и консультантов, попросивший не называть их имен. По данным журналистов, причиной тому стало давление со стороны США.

Отмечается, что ОАЭ привлекли поток российских денег в первый год после начала СВО, благодаря чему компании быстро и легко сориентировались в банковских операциях. Этот процесс постепенно становится все более трудным, отказы становятся все более распространенными, поскольку ОАЭ проявляют меньшую склонность к риску, связанному с санкциями.

Денежные переводы — будь то для компаний, репатриирующих средства в Россию или переводящих наличные в третью страну — также стали объектом более строгого контроля и теперь занимают больше времени, отмечают респонденты агентства. По их словам, некоторые банки требуют дополнительную документацию и иногда блокируют средства, ставя под сомнение происхождение денег.

10 ноября стало известно, что ОАЭ согласились сократить объем поставок в Россию некоторых товаров, используемых в военных целях на Украине. Турция рассматривает введение аналогичной меры.