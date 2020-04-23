В Минпромторге не нашли оснований для сдерживания цен на продукты

Ситуация с ценами на продукты стабильная и не вызывает беспокойства. Оснований для их искусственного сдерживания нет, считают в Минпромторге.
В ведомстве пояснили, что ввиду повышения курса валют возрастают затраты производителей продуктов. Многие из них могут разориться, если власти начнут сдерживать цены.
В министерстве также добавили, что торговые сети сами стараются не допускать скачков цен на продукты, понимая, что доходы граждан не растут,
Ранее NEWS.ru писал, что в ФАС объяснили резкий скачок цен на имбирь действиями недобросовестных торговцев и «спекулянтов». В настоящее время крупные торговые сети установили справедливую цену на продукт, отметили в ведомстве.
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