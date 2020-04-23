В Минпромторге не нашли оснований для сдерживания цен на продукты

https://static.news.ru/photo/f5ba150c-855d-11ea-9d5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация с ценами на продукты стабильная и не вызывает беспокойства. Оснований для их искусственного сдерживания нет, считают в Минпромторге.

В ведомстве пояснили, что ввиду повышения курса валют возрастают затраты производителей продуктов. Многие из них могут разориться, если власти начнут сдерживать цены.

В министерстве также добавили, что торговые сети сами стараются не допускать скачков цен на продукты, понимая, что доходы граждан не растут, сообщает «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что в ФАС объяснили резкий скачок цен на имбирь действиями недобросовестных торговцев и «спекулянтов». В настоящее время крупные торговые сети установили справедливую цену на продукт, отметили в ведомстве.