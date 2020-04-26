В Минфине пообещали найти деньги на борьбу с последствиями пандемии

Министерство финансов РФ готовит предложения по среднесрочному планированию бюджета.
Как
Деньги на первоочередные обязательства есть, мы осуществляем сейчас концентрацию ресурсов на приоритетных направлениях, которые необходимы нам для снижения негативных последствий пандемии. И эти деньги будут найдены, — добавил Силуанов.
Как ранее передавал NEWS.ru, российский Минфин в 2020 году намеревается потратить около 3 трлн рублей на замещение выпадающих доходов федерального бюджета. Из них 1 трлн пойдёт на нефтегазовые статьи.
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