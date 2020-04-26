В Минфине пообещали найти деньги на борьбу с последствиями пандемии

https://static.news.ru/photo/c6a9356e-87f0-11ea-80b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство финансов РФ готовит предложения по среднесрочному планированию бюджета.

Как рассказал в эфире телеканала «Россия 24» глава Минфина Антон Силуанов, сейчас ведомство занято организацией ресурсов, чтобы в среднесрочной и длительной перспективе гарантировать исполнение поручений президента РФ Владимира Путина.

Деньги на первоочередные обязательства есть, мы осуществляем сейчас концентрацию ресурсов на приоритетных направлениях, которые необходимы нам для снижения негативных последствий пандемии. И эти деньги будут найдены, — добавил Силуанов.

Как ранее передавал NEWS.ru, российский Минфин в 2020 году намеревается потратить около 3 трлн рублей на замещение выпадающих доходов федерального бюджета. Из них 1 трлн пойдёт на нефтегазовые статьи.