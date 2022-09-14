В Минфине дали три совета россиянам, как не потерять накопления Замглавы Минфина РФ Моисеев дал три совета россиянам, как не потерять накопления

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев посоветовал сограждан держать свои сбережения в национальной валюте или валюте так называемых дружественных стран, а также приобретать товары, которые в будущем станут недоступными. По мнению чиновника, таким образом россияне смогут не потерять полностью свои накопления. Слова Моисеева приводит РИА Новости.

Вместо сбережений в иностранной валюте недружественных стран, надо либо сберегать в национальной валюте, либо в дружественной валюте, либо <...> подумать о том, чтобы купить какие-то комплектующие, которые потом могут оказаться нам недоступными. Потому что быть уверенным в ритмических поставках чего там ни было, наверное, нельзя, - заявил чиновник.

Он отметил, что расходные материалы и запчасти в настоящее время закупают многие люди, в том числе работники правительства.

По информации Центробанка, интерес россиян к сбережениям в валюте в настоящее время остается низким. Доля валютных депозитов в июне снизилась на 2,5 процентных пункта и достигла исторического минимума в 11,5%. По прогнозам ВТБ, доля иностранной валюты в портфеле классических сбережений россиян по итогам текущего года составит не более 10%, что в два раза меньше, чем в начале года.

Ранее Моисеев уже заявлял, что в нынешних условиях доллары и евро стоит рассматривать как токсичную валюту и отказаться от накоплений в них. По его словам, подобные накопления оказались невозможными и даже бессмысленными, в том числе и для неподсанкционных лиц.

В свою очередь директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев заявил, что западные санкции в отношении России дискредитировали американскую валюту. По его словам, в такой ситуации Банк России способен мягко подтолкнуть партнеров к расчетам в нацвалютах — рублях и даже юанях.