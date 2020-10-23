В Минэнерго скорректировали прогноз по добыче и экспорту угля

https://static.news.ru/photo/6ed9571c-1538-11eb-8203-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Добыча угля в России и его экспорт в 2020 году может снизиться относительно ранее запланированных величин и показателей 2019 года. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак.

По его словам, добыто угля в текущем году будет на 10,5% меньше, чем в прошлом. Снижение экспорта ожидается на уровне 13% — до 193 млн тонн.

Согласно прогнозам ведомства, в 2021-2023 годах добыча угля должна составить 390 млн тонн ежегодно. В министерстве также ожидают и восстановления экспорта в этот период сообщает RNS.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство разработало меры по стимулированию перевозок угля на экспорт в западном направлении. В числе предлагаемых кабмином мер — увеличение размера скидки на перевозку угля в порты северо-запада и юга России с 12,8% до 42,7%.