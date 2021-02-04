В Минэкономразвития сообщили, что план восстановления экономики не расширят

https://static.news.ru/photo/e45b73f6-6701-11eb-8bf5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

План восстановления экономики России расширяться не будет. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Сказать, что мы там будем буквально менять пункты, как-то расширять план — наверное, нет. Мы всё-таки сейчас ориентированы на работу по единому плану достижения национальных целей, дорабатываем его, — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».

Таким образом он ответил на вопрос, будет ли как-то дополняться план по восстановлению экономики.

Ранее президент РФ Владимир Путин жёстко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания. На совещании по экономическим вопросам он указал, в частности, на резкий рост стоимости сахара и подсолнечного масла. Кроме того, глава государства оказался недоволен «экспериментами» с пошлинами на подсолнечное масло. Кадры с этого совещания показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Между тем стало известно, что сотрудники Минсельхоза РФ разработали комплекс решений, которые позволят оперативно стабилизировать ситуацию с ценами на основные социально значимые продукты питания. Например, с 9 января 2021 года в России была введена пошлина на экспорт подсолнечника, чтобы избежать дефицита сырья на внутреннем рынке. Представители сахарной отрасли тоже пообещали минимизировать отпускные цены и не допустить их необоснованного роста, писал NEWS.ru.