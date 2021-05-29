В МИД раскрыли, как «Северный поток — 2» повлияет на поставки через Украину

https://static.news.ru/photo/8e39da14-c1ef-11eb-9d35-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

У России нет планов останавливать поставки газа через Украину с началом эксплуатации газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

У нас нет задачи приостановить поставку газа через Украину. Поставки газа через Украину будут продолжаться, пока будут действовать соответствующие контракты, — сообщил Биричевский.

Дипломат подчеркнул, что Москва никогда не использовала энергетику и природные ресурсы как элемент давления или шантажа. По его словам, «Северный поток — 2» сугубо экономический проект, а в отношении транзита газа через Украину существуют определённые обязательства.

Ранее украинский финансист Сергей Фурса заявил, что «помешательство Александра Лукашенко» только на руку Киеву, ведь теперь Россия может решить не отбирать у Украины транзит, когда «Северный поток — 2» будет достроен. На фоне инцидента с Ryanair Европа пригрозила совместно с США ввести очень жёсткие санкции против Белоруссии. Среди них может оказаться и запрет на транзит газа через страну. На Белоруссию сейчас приходится до 25% российского газа, поставляемого в ЕС. А значит, России в случае введения таких санкций придётся думать, как поставлять газ в Европу.