В мэрии Москвы рассказали, с каких отраслей начнут снимать карантин

https://static.news.ru/photo/05b56254-8a22-11ea-b39d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смягчение ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусом, начнётся в Москве со строительной отрасли и промышленности, а за ними последует сфера бытовых услуг. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Мы совместно с Роспотребнадзором сейчас готовим для всех отраслей, которые приостановили свою деятельность, план постепенного выхода. В первую очередь послабления коснутся строительной отрасли, предприятий промышленности. В последующем это будет касаться бытовых услуг и непродовольственной торговли, — сообщил Ефимов в ходе брифинга в информационном центре по ситуации с коронавирусом.

Он также подчеркнул, что вопрос единовременного снятия мер не рассматривается, в противном случае «все наши старания, связанные с ограничением распространения коронавируса, будут перечёркнуты».

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с главами регионов подготовить общенациональный план действий по нормализации деловой жизни: восстановлению занятости, доходов граждан и экономики в целом. Нерабочие дни в России глава государства продлил до 11 мая включительно.

Из-за пандемии коронавируса в России с конца марта действует режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиян просят не выходить из дома как минимум до конца апреля, этот месяц объявлен президентом нерабочим. Государство приняло ряд мер для поддержки бизнеса и граждан, пострадавших от введённых ограничений. Правда, часть населения считает их недостаточными.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил выплатить россиянам в заявительном порядке пособие в размере двух МРОТ (24 260 рублей) как меру поддержки из-за ограничений по коронавирусу.