Наибольшее число работников в Крыму заняты в промышленности (69,1 тыс. человек), образовании (63 тыс.), здравоохранении и предоставлении социальных услуг (62,8 тыс.). Об этом свидетельствуют данные, которые News.ru предоставили в Минтруде Крыма.

Также многие работают в торговле, ремонте автотранспорта и бытовых изделий (42,5 тыс.), государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном страховании (36,6 тыс.).

Вместе с тем, в структуре занятости преобладает непроизводственная сфера (74,7%).

Полуостров стал частью России после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя поддержали вхождение в состав Российской Федерации. На 1 января 2019 года численность населения республики составляет 1 млн 911,8 тыс. человек.

Как рассказали в Минтруде, в трудоспособном возрасте находится 53,9% населения республики. В настоящее время ситуацию на рынке труда региона можно оценить как стабильную и контролируемую, отметили в ведомстве.

Реставрационные работы на территории Генуэзской крепости (Архитектурно-археологический комплекс Судакская крепость в XI-XV вв) на берегу Черного моря в Крыму Алексей Мальгавко/РИА Новости

По данным Крымстата, численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше во II квартале 2019 года составила 924,1 тыс. человек. Из них 872,5 тыс. (94,4%) классифицировались как занятые, а 51,6 тыс. (5,6%) — как безработные.

По информации за январь–март 2019 года наиболее высокая заработная плата в Крыму наблюдается в сферах финансовой и страховой деятельности (в среднем: 54 тысячи 453 рубля в месяц), добычи полезных ископаемых (53 тысячи 504 рубля) и обеспечения электрической энергией, газом и паром (39 тысяч 61 рубль).

Стоит отметить и размер среднемесячной номинальной начисленной зарплаты работников в республике: она зарегистрирована на уровне 29 тысяч 384 рублей.

Доля вакансий с оплатой труда более 20 тыс. рублей в общем количестве составила 25%. Больше всего их заявлено в Симферополе (33%).

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с News.ru рассказал, что социальная ситуация в Крыму значительно улучшилась за годы пребывания в составе России.

За пять лет нахождения Республики Крым в составе Российской Федерации в значительной степени позитивные перемены произошли в социальной и экономической сферах жизни нашего полуострова. Конечно, это отражается на рынке занятости, на доходах крымчан по сравнению с украинским периодом, отражается и на покупательской способности населения. Владислав Ганжара депутат Госсовета Крыма

В Крыму наблюдается потребность в рабочих профессиях. Их доля составляет 63,5% от общей потребности. Причём больше всего такие специалисты нужны в Симферополе, Керчи, Ялте и Евпатории.

Рабочие завода закрытого акционерного общества Крымский титан Алексей Мальгавко/РИА Новости

В сельских районах стабильна востребованность медиков, педагогов и работников социально-культурной сферы.

Также в Минтруде Крыма рассказали, что открытие железнодорожной части Крымского моста в конце 2019 года будет способствовать повышению зарплаты работников за счёт устойчивого и динамичного экономического развития региона. В ведомстве прогнозируют улучшение инвестиционного климата, развитие малого и среднего предпринимательства и снижение себестоимости продукции.

Как добавили в министерстве, развитие туристической отрасли как основной составляющей экономики республики повлечёт рост туристического потока. Это будет способствовать увеличению кадровой потребности работодателей в специалистах разных направлений. Также ожидается развитие в сфере железнодорожного транспорта.

Открытие железнодорожной части Крымского моста является важным этапом развития республики, который окажет положительное влияние на ситуацию во всех отраслях экономики. Расширение инфраструктуры послужит ключевым толчком для развития сферы труда и экономики региона в целом, — полагают в Минтруде Крыма.

Крымский мост соединяет полуостров и Краснодарский край. Его длина составляет 19 км, и он представляет собой самое протяжённое в России сооружение подобного рода. Автомобильную часть моста 15 мая 2018 года открыл президент Владимир Путин. В декабре 2019 года предполагается открыть движение поездов по железнодорожной части моста.