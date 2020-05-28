В Кремле не верят, что санкции США остановят «Северный поток — 2»

https://static.news.ru/photo/2dbc32c0-a0dc-11ea-b9d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

В Кремле негативно восприняли сообщения о планах США ввести новые санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на планы строительства это никак не повлияет, а станет лишь очередным проявлением недобросовестной конкуренции со стороны американцев.

По «Северному потому-2» планы не менялись. Наше отношение к любым санкционным упражнениям хорошо известно — оно чрезвычайно негативно. Подобные устремления являются ни чем иным, как проявлением недобросовестной конкуренции и действиями, которые противоречат международному праву, — цитирует РИА Новости Пескова.

Как писал NEWS.ru, посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил намерение Вашингтона ввести новые санкции против проекта «Северный поток — 2». Он считает, что несмотря на избирательную кампанию, принять этот законопроект могут очень быстро. Американцы намерены таким образом предотвратить завершение строительства трубопровода или по крайней мере помешать введению его в эксплуатацию.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.