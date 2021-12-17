На КамАЗе рассказали о планах по трудоустройству заключённых

Российский производитель грузовых автомобилей КамАЗ планирует трудоустроить до 100 заключённых, отбывающих наказание в колониях-поселениях, рассказал NEWS.ru руководитель пресс-службы компании Олег Афанасьев. Он отметил, что предприятие согласилось принять участие в программе ФСИН РФ. Таким образом собеседник прокомментировал соответствующие сообщения в СМИ о будущем приёме на работу заключённых на фоне дефицита рабочей силы.

Он (дефицит рабочей силы. — NEWS.ru) есть по всей стране. Мы про это (трудоустройство заключённых. — NEWS.ru) давно говорили. Есть социальная программа ФСИН — трудоустроить осуждённых по ряду статей, где наказание предполагает колонию-поселение, условно говоря. Мы готовы в ней участвовать. Там целая категория осуждённых, которые, так скажем, не представляют угрозы, и их осуждают, как правило, на поселение. И вместо того чтобы они жили на поселении, их трудоустраивают на промышленные предприятия, — добавили на КамАЗе.

Афанасьев подчеркнул, что подобная практика принята не только у автопроизводителя, но, например, на нефтехимических предприятиях Татарстана. Он отметил, что КамАЗ может трудоустроить до 100 человек.

В настоящий момент идёт подготовка к этому. Есть требования ФСИН. Она определяет условия труда. Мы будем платить [заключённым] как обычным работникам. <...> Средняя зарплата [на КамАЗе] варьируется от места работы — от 40 до 50 тысяч рублей в месяц, — подытожил Афанасьев.

Ранее сообщалось, что КамАЗ впервые привлёк на работу мигрантов — 450 человек из Узбекистана. Об этом заявил гендиректор компании Сергей Когогин, передают «Ведомости».

На российском рынке труда зафиксировали максимальный с 2014 года дефицит работников. Нехватка кадров растёт с начала 2021 года по мере восстановления деловой активности. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiz. В мае 2021 года число открытых вакансий достигло 2,1 миллиона и не опускается уже на протяжении шести месяцев, а с октября 2020-го по октябрь 2021 года потребность в кадрах увеличилась почти на четверть.