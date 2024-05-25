«В интересах общества»: в ЦБ высказались о высоких ставках по кредитам Зампред ЦБ Заботкин назвал высокие ставки по кредитам временным явлением

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Высокие ставки по кредитам и вкладам в России являются временным явлением, заявил в интервью aif.ru зампредседателя Банка России Алексей Заботкин. Он объяснил, что целью введения высоких ставок стала борьба с инфляцией. По его словам, временный период высоких ставок лежит в интересах всего общества.

Если заемные деньги оставить дешевыми, то спрос еще сильнее опережал бы предложение. Временный период высоких ставок — в интересах всего общества, — сказал банкир.

Заботкин отметил, что спрос на товары и услуги значительно вырос, и предложение по целому ряду причин за ним не поспевает. В связи с этим производители товаров и их продавцы всегда реагируют повышением цен, однако если заемные деньги «оставить дешевыми», то спрос еще сильнее опережал бы предложение, объяснил зампред ЦБ.

Ранее кандидат экономических наук финансовый аналитик Михаил Беляев раскритиковал рост ставок ипотеке. По его словам, молодые семьи не смогут взять льготную ипотеку, если ставка будет составлять 12%, из-за чего напрашивается вывод о том, что понятие «семейная льготная ипотека» останется только на бумаге.

Замминистра финансов Иван Чебесков ранее рассказал, что Минфин России предлагает после 1 июля 2024 года повысить до 12% годовых ставку по льготной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми. По его словам, ипотека под 6% будет продлена только для семей, где есть дети младше шести лет.