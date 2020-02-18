https://static.news.ru/photo/9de6d268-522f-11ea-af44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фракция «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект о снижении в России налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 15%.

Мы вносим изменения в Налоговый кодекс, предлагаем снизить процентную ставку по налогу на добавленную стоимость с 20 до 15%, — цитирует РИА Новости лидера партии Сергея Миронова.

Миронов уверен, что этот законопроект поможет российской экономике, так как позволит увеличить налогооблагаемую базу. Дополнительные поступления в бюджет, по расчётам эсеров, появятся уже на третий год после принятия этого закона.

Как писал NEWS.ru, Правительство вернулось к дискуссии о снижении страховых взносов для работодателей — с 30% до 23–25%. При ставке в 23%, как ожидается, сократится налоговая нагрузка на все отрасли. Больше всего от снижения страховых взносов должны выиграть отрасли, ориентированные на внутренний спрос и с высокой долей расходов на оплату труда. Снижение страховых взносов обойдётся казне, в зависимости от ставки, в 1,2–1,75 трлн рублей. При снижении ставки на 1% недополученные доходы составят около 250 млрд рублей. Однако столько же выиграет экономика.