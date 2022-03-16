В Госдуме заявили об отсутствии предпосылок дефолта в России

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в России нет предпосылок и оснований для дефолта, однако вопрос заключается в том, надо ли выполнять обязательства перед Западом. По его словам, которые приводит РИА Новости, сами западные партнёры в России также намерены отказаться от своих обязательств.

Россия — мощная, самодостаточная страна, поэтому я не верю в дефолт. Для этого нет никаких предпосылок и оснований, чтобы говорить об этом. Россия будет спокойно выполнять свои обязательства, — сказал Аксаков.

Он также отметил, что Россия и Китай работают над созданием прямой связи национальных систем передачи финансовых сообщений в обход глобальной системы SWIFT. По словам депутата, в нынешних условиях следует активно развивать цифровой рубль и обслуживать оборот в том числе с Китаем с помощью цифровой валюты.

В среду утром рейтинговое агентство Fitch сообщило, что если Россия 16 марта выплатит купоны по долларовым евробондам в рублях, то это будет считаться суверенным дефолтом по истечении 30-дневного льготного периода погашения долга.

В конце прошлой недели глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал о блокировке $300 млрд из госрезервов РФ в ходе международных санкций. Общий объём резервов он оценил в $640 млрд. Силуанов добавил, что введением санкций страны Запада фактически развернули финансовую и экономическую войну против РФ. Также министр сообщил о давлении Запада на Китай. Он подчеркнул, что это делается для того, чтобы ограничить доступ РФ к резервам в юанях и препятствовать взаимным торговым отношениям с КНР.

Министр также отмечал, что РФ не собирается отказываться от выполнения обязательств по государственному долгу. Он уточнил, что РФ будет выплачивать госдолг в рублях до тех пор, пока Запад не разморозит золотовалютные резервы страны. Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что западные страны намерены организовать искусственный дефолт РФ. Так министр прокомментировал заморозку валютных счетов ЦБ и правительства РФ.

Ранее финансовый аналитик Ян Арт заявил, что дефолт, который предрекают России рейтинговые агентства, будет результатом кризиса, а не его причиной. По его словам, вероятным ущербом от него может стать снижение покупательной способности рубля, но сейчас его курс по отношению к доллару не так уж важен. Дефолт же по облигациям федерального займа отразится на банковской системе, но всё равно не сможет её обрушить.