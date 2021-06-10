В Госдуме сочли безумием возможное подорожание ОСАГО на 30%

https://static.news.ru/photo/1720abac-c9eb-11eb-bdce-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Лидер автомобильного движения «Свобода выбора», депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в разговоре с NEWS.ru назвал безумием возможное повышение цены оформления страхового полиса ОСАГО на 30%.

Ну это безумие абсолютное. Это не реформа, а попытка компаний расширить коридор, то есть назначить ту цену, которая им интересна, — сказал он.

Депутат напомнил, что за период с 2013 по 2020 год тарифы ОСАГО повышались три раза и в общей сложности подорожали на 120%. Кроме того, за эти годы с рынка страховщиками было украдено 150–200 млрд рублей. Лысаков считает такое положение дел «безобразием» и отмечает, что оно проходит раз за разом с момента передачи полномочий по надзору за страховым рынком Центральному банку. Он уверен, что регулятор сам позволил таким образом зарабатывать страховщикам, которые, в свою очередь, пользуются данной возможностью.

По словам Лысакова, конечной целью реформ для Банка России является полная отмена тарифного регулирования в ОСАГО, однако перед этим с рынка вынужденно ушли две трети осаговских страховых компаний. Он добавил, что с 2017 года сам страховой надзор оказался в кризисе, его результаты проявляются сейчас. Депутат настаивает на том, что нужно провести парламентское расследование, материалы для которого уже давно сформированы, и прекратить этот беспредел.

Ранее сообщалось, что стоимость оформления страхового полиса ОСАГО в России может увеличиться на 30% из-за предлагаемых Центральным банком и Минфином изменений.