В Госдуме рассказали о рисках накоплений на капремонт через «общий котел» Хованская: при накоплениях на капремонт в «общий котел» можно потерять деньги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Через 20 лет накопления россиян на капремонт по системе «общего котла», когда деньги собираются на счет регионального оператора и тот уже по своему усмотрению ремонтирует тот или иной дом, могут исчезнуть, заявила в интервью NEWS.ru глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская. По ее словам, до ремонта конкретных домов в итоге может просто не дойти.

Что до «общего котла», то это изобретение довольно гнусное. Когда лет через 20 дойдет очередь до вашего дома, не факт, что в этом «котле» что-нибудь останется, — сказала она.

При этом такая система практикуется в большинстве случаев. Альтернативой же Хованская называет систему специальных счетов, когда люди откладывают деньги на счет своего дома. Такие жильцы могут сами выбирать подрядчика, устанавливать сроки проведения работ, контролировать их ход и озвучить свои пожелания по строительным материалам. Как правило, этим занимаются организованные собственники — ЖСК или ТСЖ, поясняет Хованская.

К слову, заменить лифты с оплатой в рассрочку можно только в домах, которые собирают деньги на капремонт на свои спецсчета, — добавила она.

Ранее в беседе с NEWS.ru гендиректор Российского лифтового объединения (РЛО) Петр Харламов заявил, что те россияне, которые копят деньги на спецсчетах в 45 тысячах домов, где нужно скоро менять лифты, не смогли собрать соответствующие суммы. По его словам, лифты нужно заменить по техрегламентам до февраля 2025 года. Еще в 40 тысячах домов, где жители собирали деньги в «общий котел», у регионов тоже могут возникнуть финансовые сложности, отмечал Харламов.