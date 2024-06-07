В Госдуме рассказали, есть ли риски санкций против российского СПГ Депутат Станкевич: Россия будет наращивать поставки СПГ, несмотря на санкции

В отличие от трубопроводного газа поставки сжиженного природного газа гораздо более мобильны, поэтому возможное включение СПГ в следующий пакет европейских санкций не сможет нарушить планы России в части наращивания его поставок. Об этом NEWS.ru заявил зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). По его словам, Россия будет продолжать монетизировать запасы углеводородного сырья через создание собственного танкерного флота.

Поставки СПГ гораздо более мобильные, нежели поставки трубопроводного газа с жесткой привязкой к трубопроводной системе. Поэтому те вызовы и риски санкций, которые звучат и будут звучать в наш адрес, не должны привести к кардинальным изменениям нашей государственной политики, — сказал Станкевич.

По его словам, СПГ — это перспективное направление. В этой части Россия будет наращивать свои усилия не только благодаря флоту, но и внедрению новых технологий, а также через развитие проектов, в том числе на полуострове Ямал, которые позволяют ей монетизировать запасы углеводородного сырья, пояснил депутат.

В конце февраля ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета Игорь Юшков заявил NEWS.ru, что на тот момент Россия качала в Европу столько трубопроводного газа, сколько могли качать в сентябре 2022-го. То есть годичные поставки составляют всего около 27–28 млрд кубометров, что, по оценке аналитика, является «маленькими объемами». Напомним, до февраля 2022 года Европа была основным и наиболее выгодным покупателем энергоресурсов из РФ. В 2021-м году тысяча кубов трубопроводного газа продавалась Евросоюзу за 270 долларов, в то время, как Китай покупал его максимум за 200 долларов, а первые полгода — всего за 120-140 долларов. Когда же началась спецоперация на Украине, Китай потребовал у России скидки и на СПГ.