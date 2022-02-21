В Госдуме назвали условия конфискации сбережений россиян

Правительство может наложить арест на вклады населения, если Запад блокирует все средства, находящиеся за рубежом. Такое мнение высказал NEWS.ru депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев, комментируя экономиста Михаила Хазина, предупредившего об опасности конфискации сбережений.

Хазин заявил, что накопления россиян могут быть конфискованы в определённых обстоятельствах. Арефьев согласен с ним. Депутат напомнил, что у России $640 млрд золотовалютных резервов находится за границей, 14 трлн рублей Фонда национального благосостояния (ФНБ) — тоже там. Капитал олигархов, оцениваемый в $470 млрд — тоже там.

Он напомнил, что санкции против России могут включать в себя отключение от SWIFT и запрет обмен валюты. Кроме того, ЕС подал в суд на $290 млрд — хотят оштрафовать Россию за реализацию импортозамещения.

Если блокируют все средства, которые находятся за рубежом, то у правительства другого выхода не будет, кроме как наложить арест на все вклады населения — там, где-то 60 трлн рублей — чтобы выйти из положения, — заявил Арефьев.

На вопрос, можно ли будет вернуть эти деньги, депутат напомнил про возвращение советских вкладов, «сгоревших» в 1990 году, которые использовались для финансирования дефицита перестроечного государственного бюджета с выплатой за использование этих средств процента, который был многократно ниже уровня инфляции.

Поколений пять пройдёт, пока государство расплатится, к тому времени всё это сожрёт инфляция, — резюмировал Арефьев.

Ранее экономист Алексей Зубец рассказал, что россияне не вкладываются в доллары и евро из-за низких процентов в банках. Кроме того, на выбор влияет недостаточная финансовая грамотность населения. По словам экономиста, лишь 15% россиян знают, чем доллар отличается от евро и от британского фунта стерлингов.