В Госдуме предложили перенять зарубежный опыт утилизации бутылок Депутат Госдумы Хованская предложила сдавать стеклотару, как в Европе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская в интервью NEWS.ru заявила, что Россия могла бы перенять зарубежный опыт в сдаче стеклотары. К примеру, в Германии и других европейских странах можно сдать стеклянные и пластиковые бутылки от напитков и получить возврат стоимости.

В ряде зарубежных стран (Германии, Дании и других европейских государствах. — NEWS.ru.) за стеклотару можно вернуть залоговую стоимость бутылки. Это распространенная практика. В цену напитка включен залог за бутылку, и эту бутылку можно сдать в магазине — как правило, там же, где она приобреталась. И получить деньги обратно, — сказала Хованская, отвечая на вопрос о том, какой зарубежный опыт Россия могла бы перенять в борьбе с мусором.

Она также отметила одну из своих поездок в Швецию, в которой узнала, как за счет переработки вторсырья отапливается целый город.

На тот момент у них переработка мусора была на уровне 96%, а у нас тогда перерабатывалось порядка 4–6%, — добавила депутат.

В 2022 году вице-премьер РФ Виктория Абрамченко рассказала, что с 2025 года в стране начнут постепенно отказываться от одноразовых пластиковых изделий. Благодаря мусорной реформе, целями которой с 2019-го были ликвидация незаконных свалок, переход на раздельный сбор мусора, сортировка и переработка отходов, в стране на 27% сократился объем захоронения отходов, отметила она.