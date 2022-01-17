В Госдуме пересмотрят частное пользование системами ЖКХ

После того, как Генпрокуратура в 2020 году обнаружила свыше 5,5 тысячи нарушений законодательства о концессионных соглашениях в сфере ЖКХ, в Госдуме создали рабочую группу для изменения законодательства, сообщает «Парламентская газета». К концессиям, по которым частные инвесторы используют государственные водоканалы и теплосети, нельзя допускать любых желающих, заявил депутат Госдумы, член межведомственной комиссии Денис Майданов.

Концессионные соглашения влияют непосредственно на граждан и обеспечивают жизненные функции целых городов. В связи с чем государство, отдающее такие объекты в аренду вплоть до 49-летного срока, должно делать это сознательно и понимать, кто и как будет управлять такими активами, — сказал он.

Майданов добавил, что стоило бы хотя бы наполовину оставить систему ЖКХ в руках государственных корпораций.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что граждане ежемесячно вкладывают деньги в сети ЖКХ, но при этом нет гарантии, что они получат качественную услугу. Она предложила создать инструмент страховых гарантий для граждан как для инвесторов. Таким образом, по её словам, будет «обеспечиваться страховая история, связанная с тем, что водопровод не разрушится, а электростанция не упадёт».

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить бесперебойную работу ЖКХ зимой. Президент подчеркнул, что не все предприятия страны работают без сбоев, есть трудности в системе ЖКХ в ряде регионов. Для решения проблем он считает нужным привлечь дополнительные силы и средства.