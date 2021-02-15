В Госдуме одобрили налогообложение криптовалют

https://static.news.ru/photo/f76eed4a-6faa-11eb-894b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, вводящий налогообложение операций с криптовалютами. Тем не менее существует ряд вопросов, которые перед принятием самого закона нужно уточнить.

Так, отмечается, что нужно разобраться с отсутствием понятия «цифровая валюта» в Гражданском кодексе. Пока не существует чёткого определения, невозможно создавать законы, направленные на контроль процессов с криптовалютой.

Законопроект учитывает тот факт, что цифровая валюта не подлежит амортизации, а операции, связанные с её использованием, не облагаются налогами. Планируется, что ко второму чтению Комитет уточнит, относятся ли к таким операциям организация выпуска и обращения в стране цифровой валюты, а также само её обращение, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что финансовая корпорация Mastercard с этого года начнёт принимать платежи и переводы в нескольких криптовалютах. Сообщение об этом опубликовано на сайте компании.

Компания объявила, что уже готовится к новшествам в системе. Mastercard ещё предстоит выбрать, с какой именно криптовалютой работать. Также корпорация собирается создать новую валюту — CBDC (цифровая валюта Центробанка). Для этого компания ведёт работу с несколькими крупными банками в разных странах мира.