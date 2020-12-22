В Госдуме объяснили, почему пенсионеры оказались незаслуженно забыты

https://static.news.ru/photo/cc618c38-4143-11eb-a868-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николая Коломейцева, в России продолжается политика ускоренного «вымывания» исторической памяти. Это, в частности, проявляется в отношении к старшему поколению.

У нас многие оказались забыты. И пенсионеры — в том числе. Что такое работающий пенсионер? Я напомню, что все отчисления (взносы), которые работодатели перечисляют за своих сотрудников, идут в бюджет Пенсионного фонда, в том числе за работающих пенсионеров. Так с какой стати им теперь отказываются индексировать пенсию? Это как минимум ущемление конституционных прав. Все разговоры о том, что человек не должен получать пенсию, если он работает, — по меньше мере несправедливы, — заявил депутат NEWS.ru.

На этом фоне меры государственной поддержки семей с детьми приобретают определённый характер. По мнению Николая Коломейцева, назначая выплаты одной группе населения, игнорируя при этом других нуждающихся, «власть поспешно сталкивает малых и старых», чего делать, конечно, нельзя.

«И все возмущения в соцсетях о том, что в пандемию пенсионеров никак не поддержали, справедливы. Нынешняя псевдоэлита живет фишками. В этом году такая фишка — это дети, расчёт, естественно, сделан не на детей, а на их родителей, которые будут голосовать. Новогодние выплаты на детей — это такая кость, брошенная их родителям. И эта кость ещё больше возмутила тех, кто уже был обижен государством», — отметил депутат.

Согласно официальной статистике, 20 млн, а реально 40 млн человек, в России живут за чертой бедности, и все они вправе предъявить власти претензии, добавил он.