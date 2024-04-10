В Госдуме не знают, как регионы тратят деньги на ЖКХ Депутат Разворотнева: на что регионы тратят деньги по линии ЖКХ, неизвестно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На какие конкретно мероприятия регионы и муниципалитеты тратят деньги при финансировании сферы ЖКХ, точно неизвестно. Об этом в интервью NEWS.ru заявила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. При этом она полагает, что во многом вместо того, чтобы направлять средства на создание новой инфраструктуры, власти на местах поддерживают старую.

Как ни странно, это (на что в ЖКХ идут деньги муниципалитетов и регионов. — NEWS.ru.) точно неизвестно. Но уверена: минимум 20% этих средств направляется на поддержку неэффективных предприятий теплоснабжения, на субсидирование выпадающих доходов. Потому что старых котельных по стране масса, — сказала Разворотнева.

По ее словам, многие из таких котельных ранее обслуживали не только дома, но и предприятия. Но потом последние закрывались, и в ЖКХ появились огромные резервные мощности. А так как ранее рассчитывали, что значительную оплату на себя возьмут завод и государство, итоговая стоимость гигокалории тепла стала для жителей очень высокой.

Людям не потянуть эти траты, поэтому местным бюджетам и приходится субсидировать сферу ЖКХ. Вместо того, чтобы пустить эти средства на строительство новой инфраструктуры, они поддерживают старую, неэффективную. (...) Плюс отсутствие квалифицированных кадров по обслуживанию коммунальной сферы, — пояснила депутат.

Разворотнева также отметила, что в конечном итоге за модернизацию коммунальной инфраструктуры заплатит потребитель, ведь выделенные на эти цели деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ) — возвратные. То есть эти траты будут заложены в тарифы для населения.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что объем инвестиций из Фонда национального благосостояния на инфраструктуру и меры по поддержке экономики во втором полугодии 2023 года составил 709 млрд рублей. По данным ЦБ, в первой половине года чистый объем инвестиций из ФНБ за вычетом возвратов составил 288 млрд рублей.

Речь идет о средствах, которые выделили на возвратной основе на 14 проектов. Среди них развитие инфраструктуры Центрального транспортного узла, финансирование Фонда содействия ЖКХ и Фонда развития территорий, ЦКАД, строительство трасс Казань — Екатеринбург и обхода Твери. Деньги также направили на льготный лизинг воздушных и водных судов, наземного транспорта, обновление подвижного состава метро в Санкт-Петербурге.