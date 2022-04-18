В Госдуме назвали виновных в маленьких пенсиях россиян

В России маленькие пенсии из-за большого числа самозанятых и работающих неофициально, рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По её мнению, именно по этой причине в Пенсионный фонд не поступает достаточно средств.

К сожалению, сегодня достаточно много граждан работают на условиях теневой или неполной занятости, на условиях самозанятости и не отчисляют вообще никаких взносов в Пенсионный фонд. Поэтому фактически получается, что на каждого пенсионера приходится полтора работающего гражданина. И, конечно, те взносы, которые мы делаем в Пенсионный фонд, не позволяют пока рассчитывать на большую пенсию, — считает Бессараб.

Она добавила, что средняя пенсия составляет 15 тысяч 500 рублей, а к 2024 году поднимется до 20 тысяч. К цели же в 45 тысяч рублей придётся идти долго, если значительно не увеличить зарплаты и отчисления на пенсию, отметила депутат.

Ранее россияне назвали размер «достойной пенсии», это 45,3 тысячи рублей. Запросы отличаются в том числе в зависимости от места жительства. Наиболее высокие ожидания от пенсии у жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Хабаровска, самые низкие — у жителей Воронежа и Ижевска.