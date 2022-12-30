В Госдуме назвали новый налог на вклады незначительным Депутат ГД Федоров: новый налог на вклады с точки зрения выплат незначительный

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Введение нового налога на вклады в 2023 году простимулирует развитие инвестиционной активности, сообщил Lenta.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. По словам депутата, это очень незначительный налог, который затронет людей с многомиллионными вкладами. Подобная практика применяется в ряде европейских стран, отметил Федоров. Парламентарий подчеркнул, что для людей с большими деньгами это станет стимулом вкладывать их в экономику.

Это фактически налог на роскошь. Речь идет об очень незначительном налоге, связанном с большими вкладами в банках. Это очень незначительный налог с точки зрения конкретных выплат людей. <...> Этот налог затронет тех, у кого вклады составляют десятки, сотни миллионов рублей, — сообщил Федоров.

Лучше вкладываться в экономику, а не просто держать деньги в банках, добавил он. По оценке законодателей, поступления в бюджет с нового налога составят около 50-100 млн рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о снижении максимальных размеров ставки и платежей по микрозаймам. Согласно документу, который вступит в силу с 1 июля 2023 года, начисление процентов, штрафов и комиссий прекращается, когда их общая сумма достигнет 15% от размера основного займа. Прежде этот порог был установлен на 30-процентном уровне.