В Госдуме нашли способ решить проблему растущих долгов россиян

https://static.news.ru/photo/37c59218-54e4-11eb-afb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Проблему роста задолженности россиян перед банками невозможно решить с помощью кредитной амнистии, которая по сути является разовой процедурой, в данном случае целесообразнее применить универсальный подход, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко.

По её словам, проблема роста кредитной задолженности граждан по-прежнему остаётся актуальной. На рост долгов, безусловно, повлияли условия пандемии, при которых часть россиян лишилась работы, у многих снизились доходы, что, в свою очередь, негативно сказалось на возможностях надлежащего исполнения кредитных обязательств.

Мы предлагаем два пути решения проблемы роста кредитных долгов: во-первых, необходимо установить обязательную процедуру реструктуризации кредитной задолженности (сегодня она является правом, но не обязанностью банка. — NEWS.ru) при определённых законом объективных обстоятельствах. К примеру, в случае потери работы, снижения доходов и так далее, — пояснила депутат.

В случае же если долги были взысканы в судебном порядке, а половина доходов должника удерживается приставами (работодателем, банками и иными исполнителями судебных актов), у последнего должны оставаться средства в размере прожиточного минимума.

Обеспечение доступа граждан-должников к средствам в размере прожиточного минимума при удержании их долгов также стимулирует участников финансового рынка (банки, микрофинансовые организации и прочие) к более ответственному кредитованию, при котором будут учитываться реальные доходы граждан, из которых будет возможно выплачивать кредиты, в том числе и на стадии принудительного взыскания долгов, — отметила Наталья Костенко.

Указанные предложения уже разработаны в виде поправок в действующее законодательство РФ, в настоящий момент они находятся на рассмотрении Государственной думы, добавила она.

По данным Банка России, в октябре 2020 года сумма просроченной задолженности по кредитам физических лиц достигла исторического максимума в 911,8 млрд рублей против 798 млрд в предыдущем году. Согласно сведениям Федеральной службы судебных приставов, количество неплательщиков по кредитам составило 11,7 млн исполнительных производств (на 2,1 млн больше по сравнению с 2019 годом).