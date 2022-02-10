В ГД заявили, что пенсионеры питаются на уровне «бездомной собаки в приюте»

Россияне, чтобы прожить какое-то время после потери работы, должны иметь сбережения на сумму минимум в миллион рублей на февраль 2022-го, а через полгода, учитывая инфляцию, речь пойдёт о 1,5 млн, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы (ГД) Николай Арефьев, комментируя публикацию РБК о том, что накоплениями на чёрный день обладают свыше 79% граждан РФ, но большинство проживёт на них не более трёх месяцев. Также 58,5% респондентов составили люди, накопившие не более 100 тысяч рублей. Спикер добавил, что жителям РФ откладывать не с чего, так как средний доход — 19 тысяч рублей в месяц, а пенсионеры — так вообще питаются «на уровне бездомной собаки в приюте — на 200 рублей в день».

У нас среднедушевой доход 49,9% населения менее 19 тысяч рублей. Что с них отложишь, если восемь тысяч уйдёт на коммуналку, в Москве больше. Если берёшь кредит, то это такая кабала, что не вылезешь никогда. <...> Цифра, которую вы назвали, — более 50% населения, способные что-то откладывать, у них лежит не более 100 тысяч рублей — большая часть — пенсионеры, которые на всякий случай гробовые кладут, потому что у детей никаких накоплений нет, еле концы с концами сводят, — отметил собеседник.

По его словам, содержание заключённого в российской тюрьме обходится немногим меньше среднедушевого дохода — в 15 тысяч рублей в месяц, а «пенсионеры питаются на уровне бездомной собаки в приюте — на 200 рублей в день».

У нас должна быть средняя зарплата 152 тысячи рублей по сегодняшнему уровню цен. Через полгода будем говорить про 200 тысяч, потому что цены уже растут так, что не знаешь, куда деваться. Если мы говорим, что людям необходимо прожить какое-то время, то у каждого на счёте должен лежать хотя бы миллион рублей. Пусть будет минимальная зарплата 70–80 тысяч, чтобы платить коммуналку, откладывать на чёрный день. Мы должны думать о том, что в семье дети — за школу надо платить, за детсад платить, всё платное. За лечение платить, за лекарство платить, не дай бог хроническая болезнь, институт — надо платить. Бесплатную квартиру уже не дадут. С чего откладывать? — подытожил парламентарий.

В том же исследовании, приводимом РБК, 62% опрошенных сообщили, что в случае потери дохода они смогли бы жить на накопления не более трех месяцев, 19% — в течение трёх — шести месяцев, 15% — от полугода до года. Доля тех, кто может прожить на накопления от года до трёх лет и более, составила всего 2%. Столько же опрошенных заявили, что имеют накопления в сумме от 300 тысяч до 1 млн рублей, ещё 38% накопили от 100 до 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что примерно пятая часть россиян (22%) считают, что размер финансовой подушки безопасности для спокойной жизни должен составлять 1 млн рублей. Ещё столько же полагают, что им хватит и десятой части этой суммы. 29% заявили, что подушка безопасности должна составлять 500 тысяч рублей. 9% опрошенных для финансового спокойствия необходимо 3 млн рублей. Ещё 18% предпочли бы иметь сбережения свыше 3 млн рублей.