В ГД разработали законопроект о ежегодных выплатах на «школьный набор»

https://static.news.ru/photo/77c5a030-e5a2-11ea-a82e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выплачивать родителям школьников ежегодные пособия на подготовку детей к новому учебному году предложили депутаты от ЛДПР, а также сенаторы Сергей Леонов и Иван Абрамов.

Согласно тексту законопроекта, рассчитывать на выплату смогут проживающие в России родители, попечители или опекуны детей, которым предстоит осенью сесть за школьные парты. Ежегодную выплату планируется установить в размере 10 000 рублей и каждый год индексировать. Обратиться за оформлением пособия, в случае принятия документа, можно будет в МФЦ или территориальный орган ПФР с 1 июля по 31 декабря года, в который осуществляется выплата, осуществляться она будет в месяце, следующем за тем, в котором было подано заявление.

Отмечается также, что финансироваться данная мера поддержки должна из федерального бюджета, а сумма выплаты не должна учитываться в составе дохода оформивших пособие семей. Авторы инициативы предполагают , что закон может вступить в силу с 1 января 2021 года.

Ещё один законопроект фракции ЛДПР направлен в правительство РФ для получения официального заключения. Предлагаем финансово поддержать семьи, которым предстоит собирать детей в школу. С каждым годом «школьный набор» становится всё дороже, а сейчас из-за последствий пандемии многие или вообще лишились работы, или серьёзно потеряли в заработке, — написал в своём Twitter один из авторов документа, глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперты считают, что новых выплат семьям с детьми до 16 лет к 1 сентября не будет, поскольку правительству нужны деньги «на чёрный день».