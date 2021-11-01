В ГД рассказали о хороших шансах Москвы отказаться от мигрантов на стройках

У Москвы есть хорошие шансы отказаться от труда мигрантов на стройках, так как в данной области есть постоянный спрос, рассказала NEWS.ru депутат Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Таким образом она прокомментировала заявление вице-мэра российской столицы Андрея Бочкарёва о плане властей мегаполиса решить кадровый вопрос в данной отрасли.

У Москвы хорошие шансы реализовать то, о чём говорил Бочкарёв. Здесь есть постоянный спрос, что очень важно. Безусловно, в регионах РФ работы нет, я знаю это по работе в Общественной палате, где были представители всех субъектов. Люди оттуда, конечно, с удовольствием ехали бы работать в Москву, в том числе на стройки. Может быть пока это не сделано просто, понятно и прозрачно в режиме единого окна, нет договорённостей с субъектами РФ, — отметила Разворотнева.

Собеседница подчеркнула, что самостоятельно гражданину сложно пройти все процедуры по трудоустройству в Москве, «есть риск быть обманутым работодателем, не получить обещанное». Депутат считает, что соответствующие договорённости столицы с соседними регионами стали бы «хорошим подспорьем» для обеспечения строек рабочей силой.

Не только для строек. Нужно кадровые проблемы решать и для других отраслей. Москва делает огромное количество объектов в рамках программы капремонта. Здесь есть очень серьёзные проблемы с теми, кто это ремонт делает. Москва чаще отдаёт подряды в рамках конкурса. С точки зрения надёжности, «Жилищники» стали лидерами с точки зрения надёжности капремонта, — добавила депутат.

Она считает, что Москва может пойти и на другие меры в решении кадровых проблем на стройках. Например, возродить ремонтно-строительные госучреждения. В качестве примера она привела Хабаровский край, отказавшийся полностью «отдавать всё это в рынок», что позволило строить в регионе «много, быстро, качественно и дёшево». Одной из проблем строительной отрасли РФ она также назвала низкую производительность труда и необходимость переходить на BIM-технологии.

Проектирование и контроль онлайн действительно позволяет экономить. Конечно нужно развивать историю с подтверждением рабочей профессиональной квалификации. В целом, это мировая тенденция — повышать квалификацию, производительность труда, она у нас ещё достаточно низкая в стране, особенно в строительстве, — заявила Разворотнева.

Вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв ранее сообщил, что власти готовят план решения кадрового кризиса на стройках. Он включает в себя отказ от использования труда мигрантов и рационализацию труда, позволяющую повысить производительность. Бочкарёв заявил, что в связи с масштабами строительства по программе реновации столице не хватает рабочих и инженеров. Он оценивает недостаток трудовых ресурсов около 40%. По словам вице-мэра, многие мигранты разъехались за время пандемии — из 120 тысяч человек осталось только 40 тысяч.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что процедура ввоза в Россию трудовых мигрантов для работы на стройках может быть упрощена. В свою очередь глава «Мираторга» Виктор Линник предложил способ поднять зарплаты россиянам, сократив квоты на ввоз иностранной рабочей силы. По словам Линника, присутствие в России мигрантов обесценивает стоимость рабочей силы настолько, что россияне не могут выжить на существующие зарплаты.