В ГД рассказали, какая страна на самом деле допустила дефолт Депутат Аксаков: дефолт допустили США, Россия выполняет все свои обязательства

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Анатолий Аксаков

Дефолт допустили США, а не Россия: РФ выполняет все свои обязательства и является одной из самых платёжеспособных стран мира, рассказал NEWS.ru глава комитета Госдумы (ГД) по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Парламентарий подчеркнул, что публикация Bloomberg о наступившем в РФ дефолте по суверенному долгу в ночь на 27 июня — политическое заявление.

Россия не допустила дефолт. Дефолт допустили США, РФ все свои обязательства выполнила, переведя рублёвые средства на специальный счёт по курсу доллара за рубль. Всё сделано в соответствии с законодательством. Россия является одной из самых платёжеспособных стран в мире. Более платёжеспособной, чем те же США. РФ ничего не допускала, она выполняет свои обязательства, США — не выполняют. Это заявление политическое, а не отражающее реальность, — объяснил Аксаков.

В понедельник, 27 июня, американское агентство Bloomberg выступило с утверждением, что в России произошёл дефолт по суверенным долговым обязательствам. В агентстве сообщили, что крайний срок выплаты $100 млн по купонам истёк в ночь на 27 июня и если инвесторы до окончания установленного крайнего срока не получат оговорённые средства, такая ситуация считается дефолтом. По данным Bloomberg, подобная ситуация наблюдается впервые с 1918 года. В мае США отказались продлевать срок действия генеральной лицензии, которая позволяла России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга.

Ранее главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин заявил, что возможный факт дефолта по суверенным еврооблигациям для России уже не имеет никакого значения. Эксперт пояснил, что Запад, по сути, заблокировал выплату дохода по российским еврооблигациям с погашением в 2026 году в сумме $71,25 млн и с погашением в 2036 году в сумме €26,5 млн, которые были переведены заранее. По мнению экономиста, в проигрыше оказались лишь западные корпорации.