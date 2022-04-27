«Второсортным странам» предрекли газовую зависимость от Западной Европы Депутат ГД Селезнёв не исключил, что Восточная Европа попадёт в газовую зависимость от Западной

Фото Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Восточная Европа может попасть в газовую зависимость от Западной в случае отказа платить за российское сырьё в рублях, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета ГД по энергетике Валерий Селезнёв, комментируя отказ Болгарии и Польши от предложенной РФ схемы расчёта за сырьё и последующее прекращение поставок со стороны «Газпрома». Спикер объяснил, что после решения компании заявки на покупку «голубого топлива» из РФ со стороны наиболее развитых государств Западной Европы резко выросли. По его словам, Западная Европа считает страны Восточной Европы «второсортными».

Это передел рынка дистрибьюции российского газа, Европа неоднородна, а газ из РФ идёт через ГТС Украины и Белоруссии — два основных маршрута. У транзитных стран есть возможность отбирать из трубы, а есть конечные получатели, способные осуществлять реверсные поставки (Западная Европа. — NEWS.ru). Отказ от оплаты в рублях со стороны Болгарии и Польши, после чего наблюдаем резкое увеличение заявки от ФРГ и якобы согласие Австрии на оплату в рублях. Думаю, что сильные экономики Западной Европы берут под контроль поставки на Восточную Европу по реверсу, — подчеркнул парламентарий.

Депутат не исключил, что Восточной Европе не дают перейти на предложенную Россией схему оплаты поставок газа в рублях, чтобы вынудить такие государства покупать сырьё у западных соседей по более высоким ценам.

На фоне заявления «Газпрома» о приостановке поставок газа в Польшу и Болгарию 10 европейских компаний завели счета в Газпромбанке для оплаты топлива рублями, сообщило Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к экспортёру. В агентстве также отметили, что четыре покупателя уже оплатили СПГ в российской валюте.

В Кремле информацию о том, какие страны дали согласие на покупку российского газа за рубли, раскрывать не спешат. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, вопросы оплаты за энергоресурсы решают «профильные ведомства», вице-премьер Александр Новак и компания «Газпром» напрямую с самими покупателями, публиковать такие данные, по его мнению, не нужно.