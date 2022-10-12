Без домыслов: в ГД призвали Польшу раскрыть детали ЧП на «Дружбе» Депутат Ананских: Польша должна пригласить РФ для выявления причин аварии на нефтепроводе «Дружба»

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

2020 год

Польша должна оперативно пригласить представителей российской стороны для совместного определения причин утечки на нефтепроводе «Дружба», это будет самое верное решение со стороны Варшавы, чтобы не допустить никаких мыслей о диверсии, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы РФ Игорь Ананских. По его словам, совместная комиссия сможет объективно решить проблему, чтобы продолжить транспортировку нефти в Европу.

Сейчас невозможно точно сказать о том, что именно произошло на трубопроводе «Дружба». Я думаю, раз есть там авария, польская сторона должна оперативно пригласить представителей «Транснефти» для совместного определения причин случившегося, чтобы не гадать на гуще. Это будет самый правильный шаг со стороны Польши, чтобы не было домыслов, — отметил Ананских.

Ранее стало известно, что на одной из ниток нефтепровода «Дружба» в Польше обнаружили разгерметизацию. Компания местного оператора уточняет, что по данной магистрали углеводороды поступают в Германию. На место ЧП выехали аварийные службы, чтобы оценить ситуацию, обезопасить территорию и приступить к восстановительным работам.

Представитель Министерства энергетики Польши Матеуш Бергер позже заявил, что возможной причиной утечки нефти на трубопроводе «Дружба» является случайное повреждение, нет оснований полагать, что разгерметизация произошла из-за саботажа.