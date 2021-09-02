В ГД объяснили претензии Киева к «Газпрому» разваленной экономикой

Транзит углеводородов — фактически единственный источник крупных доходов для Украины, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы (ГД) Игорь Ананских. Он отметил, что, «развалив всю свою экономику», Украина стала единственным государством на постсоветском пространстве, «богатство» которой составляет 60-70% от 1990-го года, тогда как остальные республики улучшили показатели. Таким образом парламентарий прокомментировал призыв главы украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко ввести против «Газпрома» санкции, если российский сырьевой гигант заблокирует поставки топлива из других стран.

Транзит газа — единственная статья постоянных доходов для Украины, поэтому Киев пытается затянуть ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», вымолить себе преференции на Западе, чтобы их не забыли во всей этой истории. Очевидно, что СП-2 как и транзит через Восточную Европу — всё это коммерческие проекты, а не политические. Никакого отношения руководство страны к коммерческим проектам не имеет, — рассказал Ананских.

В настоящее время Витренко в составе украинской делегации, возглавляемой президентом Владимиром Зеленским, находится в США. Ранее президент Украины после встречи с американским коллегой Джо Байденом рассказал, что стороны обсудили вопросы энергетической безопасности страны в связи с грядущим запуском газопровода «Северный поток — 2». В своём выступлении Витренко в очередной раз заявил, что Украине нужны контракты на транзит газа через Европу, заключённые с европейскими компаниями.

Ранее сообщалось, что Украина и США продолжат выступать против строительства газопровода «Северный поток — 2», рассматривая его как угрозу европейской энергетической безопасности. Об этом говорится в тексте заявления о стратегическом партнёрстве Киева и Вашингтона, опубликованного на сайте президента Украины. В Госдуме РФ негативно оценили планы Киева повлиять на «Северный поток — 2». Так, депутат Руслан Бальбек считает, что Украине помешать работе газопровода даже с помощью США «не по зубам».