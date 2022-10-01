В «Газпроме» заявили о невозможности поставок газа в Италию

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Газораспределительная станция

Представители российского энергетического гиганта «Газпром» заявили, что не могут осуществить поставки газа на территорию Италии, сообщила нефтегазовая компания Eni. В «Газпроме» аргументировали остановку поставок тем, что топливо сейчас невозможно транспортировать через Австрию.

«Газпром» сообщил, что не может подтвердить запрошенные на сегодня объемы газа, заявив, что поставка газа через Австрию невозможна. Таким образом, сегодняшние поставки российского газа в Eni через точку входа в Тарвизио будут нулевыми, — заявили в Eni.

Представители итальянской фирмы добавили, что новая информация будет предоставлена в случае возобновления поставок.

Ранее «Газпром» возобновил поставки российского голубого топлива в Китай по газопроводу «Сила Сибири» после завершения плановых работ. Работы проводились с 22 по 29 сентября. По итогам первых семи месяцев года экспорт газа в Китай по «Силе Сибири» вырос на 60,9%. В течение июля поставки регулярно шли выше суточных контрактных объемов. При этом три раза был обновлен исторический рекорд на экспорт.