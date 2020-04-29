В «Газпроме» рассказали, когда вырастут цены на газ в Европе

Если число заражений COVID-19 резко уменьшится, то уже через несколько лет цены на газ в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе вырастут в два-три раза. Такое мнение высказал начальник управления долгосрочных программ развития Кирилл Полоус.
По его словам, ситуация с коронавирусом меняется еженедельно. Именно этот фактор влияет на спрос и цену в нефтегазовой отрасли,
Ранее NEWS.ru писал, что в Минэнерго сформировали перечень предприятий топливно-энергетического комплекса, которые будут включены в список системообразующих. В него попали 97 предприятий ТЭК, среди которых — «Газпром», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ и «Роснефть».
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