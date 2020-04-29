В «Газпроме» рассказали, когда вырастут цены на газ в Европе

https://static.news.ru/photo/71ce50d6-8a3b-11ea-acda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Если число заражений COVID-19 резко уменьшится, то уже через несколько лет цены на газ в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе вырастут в два-три раза. Такое мнение высказал начальник управления долгосрочных программ развития Кирилл Полоус.

По его словам, ситуация с коронавирусом меняется еженедельно. Именно этот фактор влияет на спрос и цену в нефтегазовой отрасли, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минэнерго сформировали перечень предприятий топливно-энергетического комплекса, которые будут включены в список системообразующих. В него попали 97 предприятий ТЭК, среди которых — «Газпром», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ и «Роснефть».