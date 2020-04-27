В «Газпроме» ожидают снижения доходов в 2020 году

Заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов сообщил об ожиданиях компании на 2020 год. По его словам, предполагается значительное снижение доходов из-за уменьшения поставок газа.
Я понимаю, что сейчас мы находимся в ситуации, когда нам достаточно тяжело с точки зрения оформления бюджета субъектов, но я хочу сказать, что и для компании этот год такой же достаточно сложный. Относительно доходной части у нас тоже на сегодняшний день значительное падение произойдёт по причине того, что сокращается объём поставок газа, — заявил Маркелов.
Ранее в «Газпроме» была утверждена новая дивидендная политика. Ожидается, что в течение трёх лет компании удастся выйти на выплату дивидендов в размере 50% от скорректированной чистой прибыли за год.
Как писал NEWS.ru, власти намерены запретить госкомпаниям учитывать при расчётах прибыли некассовые расходы и неденежные убытки, занижая таким образом сумму дивидендов.
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